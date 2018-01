Dopo il turno post-natalizio e la pausa di Capodanno, torna in campo questa sera la Serie A, con gli anticipi della 20esima giornata, la prima di ritorno, in scena nella giornata dell'Epifania: apre alle 18 la sfida dello Stadio Bentegodi tra il Chievo Verona di Rolando Maran e l'Udinese di Massimo Oddo. Momento profondamento diverso per le due compagini: gli scaligeri sono in caduta libera, con cinque partite senza vittorie (4 sconfitte e un pareggio) che li hanno fatti sprofondare al tredicesimo posto, a soli sei punti sopra la linea rossa di retrocessione, mentre i friulani hanno centrato cinque vittorie nelle ultime cinque gare (Oddo da quando è arrivato ha fatto la bellezza di 15 punti in 6 partite) che li hanno issati al settimo posto della graduatoria, a meno tre dalla zona Europa. Sfida insomma carica di significato, per il prosieguo del campionato delle due compagini: all'andata a Udine il Chievo si impose per 2-1.



STATISCTICHE E PRECEDENTI - Udinese e Chievo hanno pareggiato in quattro delle ultime otto sfide di Serie A, con due vittorie per parte nel bilancio. Perfetto equilibrio tra Chievo ed Udinese nelle sfide di Serie A al Bentegodi, con quattro vittorie per parte e sette pareggi. Per l’Udinese cinque vittorie consecutive in campionato (non arriva a sei da maggio 2013), tanti successi quanti nelle precedenti 20 gare di Serie A (2N, 13P). Il Chievo ha perso in quattro delle ultime cinque giornate di campionato (1N) e in questo parziale non ha trovato il gol in ben quattro occasioni. L'Udinese ha segnato 14 gol in campionato nel mese di dicembre (più di qualunque altra squadra), il Chievo solo due (nessuna ne ha segnati meno). L’Udinese ha subito 13 gol nella prima mezz’ora di gioco (inclusi i due nelle ultime tre partite giocate), più di chiunque in questo campionato. Il Chievo ha subito quattro degli ultimi sei gol in Serie A sugli sviluppi di calcio d’angolo. Kevin Lasagna va a segno da cinque presenze consecutive in campionato: l’ultimo giocatore dell’Udinese ad arrivare a sei fu Di Natale nel maggio 2010 (si laureò capocannoniere in quella stagione).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski.



UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Jankto, Barak, Pezzella; De Paul, Lasagna.