Prosegue la 24esima giornata di Serie A, aperta ieri da Fiorentina-Juventus e oggi alle 15 da Spal-Milan: alle 18 è il turno di Crotone-Atalanta, partita chiave per salvezza ed Europa. Reduce dal pareggio di San Siro contro l'Inter, la squadra di Zenga cerca il quarto risultato utile consecutivo e i tre punti per provare a staccare la zona retrocessione, ma i bergamaschi sono avversario ostico: due vittorie e zero gol subiti per gli uomini di Gasperini negli ultimi due match contro Sassuolo e Chievo, caccia al terzo successo per scavalcare momentaneamente la Sampdoria al sesto posto in classifica.



Fischio d'inizio alle 18, seguite su Calciomercato.com la diretta di Crotone-Atalanta.