Alle 18 si riapre il girone di ritorno della Serie A. All'Ezio Scida di Crotone i padroni di casa ospitano il Bologna di Roberto Donadoni. La squadra di Davide Nicola è a caccia di punti salvezza, quella felsinea vuole continuare a viaggiare in acque tranquille. Il Crotone ha raccolto in casa otto dei suoi nove punti in classifica, sette dei quali allo Scida, i Bologna ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte di A (7N, 8P), contro il Pescara: quella rappresenta l’unica gara del parziale in cui i rossoblu hanno segnato più di un gol. Gli attaccanti delle due squadre sono in difficoltà: nessun gol per Marcello Trotta nelle ultime sette presenze in Serie A, Destro non ha segnato nelle ultime cinque partite giocate in A: è il suo digiuno più lungo dalle 10 gare senza reti con cui iniziò la sua avventura al Bologna nel 2015/16.