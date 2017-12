Una vittoria per centrare il titolo di Campione d'Inverno che, nel 70% dei casi, vuol dire scudetto al termine della stagione. Alle 20.45, allo Scida di Crotone, il Napoli di Sarri è alla ricerca dei 3 punti per chiudere al meglio il 2017, guardando tutti dall'alto verso il basso, e per iniziare al meglio il 2018. Dall'altra parte, invece, Walter Zenga vuole centrare la seconda vittoria su due in casa, dopo aver sconfitto, alla prima, 1-0 il Chievo di Rolando Maran.



Il Napoli ha giocato due volte in Serie A contro il Crotone e, per entrambe le volte, ha vinto, realizzando complessivamente 5 gol e subendone 1. Una squadra, quella calabrese, che fa sorridere Callejon: lo spagnolo, che ha realizzato un solo gol nelle ultime 12 gare di A, ha segnato nella sfida dello Scida dello scorso anno. Chi, invece, va in gol da 2 partite è Marek Hamsik, fresco re dei marcatori della società partenopea, superando Diego Armando Maradona: è da gennaio 2016 che non trova il gol in tre gare consecutive.