Ha lasciato il Watford, e la Premier, con un bilancio di sei sconfitte consecutive - seppure ininfluenti, visto che la sua squadra era già salva - nel finale della scorsa stagione. Ora è tornato in Italia per risollevare uno spento Torino. Walter Mazzarri riparte da favorito nella nuova avventura in Serie A: dicono i quotisti che i granata, sotto la sua guida, possono ritrovare il successo interno nella sfida di domani contro il Bologna, dato a 2,10 su 888sport.it. Un fattore chiave nell’esonero di Mihajlovic è stata proprio la scarsa incisività del Toro nelle partite interne, solo due vittorie in nove gare, l’ultima delle quali lo scorso 29 ottobre contro il Cagliari. All’opposto, invece, la tendenza del Bologna nei match esterni: i rossoblu hanno costruito la loro classifica grazie a una grande attitudine in trasferta, dove hanno centrato cinque delle sette vittorie ottenute fino a ora. Il sesto colpo di Donadoni viaggia a 3,70. Si gioca invece a 3,35 sul pareggio, altro dato da tenere d’occhi per gli amanti della statistica: gli emiliani non hanno mai fatto registrare il segno «X» fuori casa in questa stagione. Media gol simile per le due formazioni, che segnano e incassano reti con regolarità: 25 gol fatti e 27 subiti per il Toro, 23 contro 27 recita la statistica del Bologna. Una partita da Goal (con entrambe le formazioni a segno) è piazzata a 1,73.