Vacanze finite per i calciatori, che iniziano ad allenarsi in vista della prossima stagione. Ecco dove e quando si radunano e vanno in ritiro tutte le 20 squadre di serie A (in ordine cronologico).



Bologna:

pre-ritiro 3-8 luglio a Castiadas (Cagliari);

12-26 luglio a Castelrotto (Bolzano);

30 luglio-4 agosto a Kitzbuhel (Austria).



Lazio:

raduno 3 luglio a Formello;

ritiro 8-22 luglio ad Auronzo di Cadore (Belluno).



Milan:

raduno 3 luglio a Milanello;

ritiro 5-14 luglio a Milanello (Varese);

tournée 14-23 luglio in Cina.



Napoli:

raduno 3 luglio a Castel Volturno;

ritiro 5-25 luglio a Dimaro (Trento).



Chievo:

raduno 4 luglio a Verona;

ritiro 7-15 luglio a Brentonico (Trento);

18-29 luglio a San Zeno di Montagna (Verona).



Genoa:

raduno 5 luglio a Pegli;

ritiro 11-22 luglio a Neustift (Austria);

2-9 agosto a Bardonecchia (Torino).



Fiorentina:

raduno 5 luglio a Firenze;

ritiro 8-23 luglio a Moena (Trento).



Sampdoria:

raduno 5 luglio a Bogliasco;

ritiro 10-29 luglio a Ponte di Legno (Brescia).



Verona:

raduno 5 luglio a Verona;

ritiro 8-23 luglio a Primiero San Martino di Castrozza (Trento).



Inter:

raduno 6 luglio alla Pinetina di Appiano Gentile;

ritiro 6-16 luglio a Riscone di Brunico (Bolzano);

tournée 18-30 luglio in Cina e Singapore.



Udinese:

raduno 6 luglio a Udine;

ritiro 16-30 luglio a Sankt Veit an der Glan (Austria).



Spal:

raduno 7 luglio a Ferrara;

ritiro 8-21 luglio a Tarvisio (Udine);

22-29 luglio ad Auronzo di Cadore (Belluno).



Roma:

ritiro 7-17 luglio a Pinzolo (Trento);

tournée 17-31 luglio negli Stati Uniti.



Benevento:

ritiro 8-22 luglio a Sestola (Modena);

22-30 luglio a Brunico (Bolzano).



Cagliari:

raduno 8 luglio a Milano;

ritiro 8-22 luglio a Pejo (Trento);

24-30 luglio ad Aritzo (Nuoro).



Atalanta:

raduno 9 luglio a Zingonia;

ritiro 10-30 luglio a Rovetta (Bergamo).



Crotone:

raduno 9 luglio a Crotone;

ritiro 16 luglio-4 agosto a Moccone (Cosenza).



Sassuolo:

raduno 9 luglio a Sassuolo;

ritiro 13-29 luglio a Vipiteno e Racines (Bolzano).



Juventus:

raduno 10 luglio a Vinovo;

tournée 15-31 luglio in Messico e Stati Uniti.



Torino:

ritiro 14-28 luglio a Bormio (Sondrio).