Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea ha squalificato 8 calciatori per una giornata in campionato: Afriye Acquah (Torino), Davide Calabria (Milan), Danilo (Udinese), Gaston Ramirez (Sampdoria), Luca Rossettini (Genoa), Francesco Vicari (Spal), Lorenzo Pellegrini e Radja Nainggolan (Roma).



Due turni di stop per Walter Mazzarri, che non potrà quindi andare in panchina nel derby contro la Juventus. L'allenatore del Torino, "al 43° del secondo tempo, ha contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni gravemente offensive, reiterando, all'atto dell'allontanamento, tale atteggiamento nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa, peraltro indirizzata a tutti gli Ufficiali di gara".



Per quanto riguarda le società, il giudice sportivo ha inflitto al Benevento una ammenda di 3.000 euro per lancio di fumogeni sul terreno e nel recinto di gioco e 2.500 euro "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti". Ammenda di 3mila euro al Bologna "per avere i suoi sostenitori esposto in due occasioni, e per diversi minuti, uno striscione offensivo nei confronti della classe arbitrale".