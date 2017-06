Estate vuol dire, con le squadre di Serie A pronte a rivoluzionare rose deludenti, rinforzare un blocco convincente, rendere migliori rose che hanno sfiorato la Champions League. Milan e Inter vogliono tornare tra le grandi dopo una stagione chiusa chi al sesto posto, chi al settimo; il Napoli è pronto a puntellare una rosa per colmare il gap con la Juventus, mentre la Roma vuole mantenere lo status di rivale principe per i bianconeri., invece, stanno cercando di convincere i migliori d'Europa a trasferirsi a Torino, anche se si rincorrono voci di fuga verso campionati stranieri che assicurano ingaggi più alti rispetto al nostro torneo. Certo è che la rosa dei bianconeri non sarà più la stessa.Ovviamente, molto di quello che dirà il calciomercato influenzerà la stagione. Stagione in cui, i favoriti per i bookmakers sono sempree compagni, per i quali il settimo scudetto consecutivo è quotato. Insegue ildi Sarri, a 6.50, e la nuovadi, a 8.00. Distaccate le milanesi, con l'Inter che precede il Milan: i nerazzurri sono dati a 10, mentre i cugini rossoneri a 15. Le ultime? Ovviamente le neopromosse:Le scommesse sul calcio contemplano anche, nella sezione di, il pallone d'oro aè dato già per scontato (1.05), seguono il solito Lionel Messi, quotato ad 8 e l'eterno Gigi Buffon, dato a 13, ma se avesse vinto la Champions sarebbe stato di sicuro in pole position assieme all'asso portoghese.Per i campionati maggiori, non possiamo che iniziare dall'Inghilterra, patria dei bookmakers: lavede come favorito ildi Guardiola, a 2.75, mentre il bis del Chelsea di Conte è attualmente a 4.5, poco sotto allo United di Mourinho, 4.33. Curiosità: il Leicester che fu di Ranieri è dato a 201.Mentre per ladevono ancora essere ufficializzate le quote, per latedesca ci sono pochissimi dubbi: puntare sulsignifica vincere facile (1.12). Unico rivale considerevole, il Borussia Dortmund, a quota 7. Il Lipsia, sorpresa della scorsa stagione, è a 17: speriamo non gli porti sfortuna. La situazione non è molto diversa in: il solitoa 1.28, seguito dal Monaco a 5. Il Nizza di Balotelli, fresco di rinnovo, è dato a 51.Chi desidera pronostici a più breve termine, può contare sull'esperienza e l'abilità del nostro Stefano Palmieri, sempre pronto a fornire consigli sulle multiple più ghiotte.