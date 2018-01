In classifica c’è un punto di differenza, ma in campo la sfida tra Napoli e Juventus è alla pari, almeno per gli scommettitori. Azzurri e bianconeri dominano nelle percentuali di gioco Microgame per le partite in programma contro Verona e Cagliari. Sarri e i suoi, in campo domani pomeriggio al San Paolo, sono stati scelti nel 98% delle giocate e anche la quota blinda i tre punti contro i gialloblù, visto l’1,11 bancato per il segno «1». Lontanissimi pareggio e segno «2», dati rispettivamente a 8,90 e 23 volte la posta, l’offerta più alta dell’intero turno di campionato. Valanga di giocate anche per la Juve, che pure ottiene il 98% delle scelte; poco più alta, invece, la quota per la vittoria dei bianconeri, impegnati in trasferta contro i rossoblù. Il segno «2» vale 1,35, anche in questo caso in largo vantaggio sulla «X» (4,80) e sull’«1» del Cagliari (9,50).