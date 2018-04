Dopo la vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus, tutto fa pensare che lo scudetto sarà al fotofinish. Complice il calendario, ci aspettano 4 giornate entusiasmanti, a cominciare da questo week end con Milano e Firenze crocevia per lo scudetto. La Juventus va a San Siro dall’Inter, per un derby d’Italia più combattuto che mai, mentre il Napoli punta al sorpasso nel match con la Fiorentina. La squadra di Allegri non può commettere altri passi falsi e il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, la favorisce nella super sfida: difficile pensare alla seconda sconfitta di fila della capolista, favorita a 2.35. I nerazzurri sono in piena lotta Champions, un passo dietro alle romane. Vietato sbagliare anche per loro, i 3 punti però sono offerti a 3.20, il pareggio è a 3.25. Anche gli scommettitori non credono in un altro stop juventino, il 77% ha giocato il segno 2, crede nel blitz nerazzurro solo il 13%. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber argentini Icardi e Higuain: chi sarà più decisivo nel match? Con le Scommesse On Demand di Sisal Matchpoint si può puntare su chi segnerà di più nel match: il nerazzurro sembra più in forma ma il favorito e? il Pipita, a 4.00, contro il 3.50 di Icardi. Molto più probabile che la sfida finisca alla pari, a 1.80.