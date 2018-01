Tiri in porta, assist, chilometri percorsi: il rendimento di un giocatore nel calcio moderno è letteralmente vivisezionato da un punto di vista statistico. Oggi diventa anche materia di scommesse da veri intenditori, sul tabellone SNAI. Chi avrà tirato più in porta alla fine del campionato? Per ora, secondo le classifiche della Lega di Serie A (che fanno fede), i tiratori più frequenti sono Immobile (44 conclusioni in porta) e Dzeko (42). E sono proprio loro i favoriti SNAI, entrambi a 3,00. Seguono Insigne e Icardi a 4,00.