Nike Ordem V è il nuovo Serie A Official Ball che sarà utilizzato nel corso della stagione 2017-2018 sui campi di Serie A TIM, TIM Cup, Supercoppa TIM e delle competizioni Primavera TIM.



Il nuovo pallone, migliorato e aggiornato, garantisce costanti miglioramenti in termini di performance. Il sistema di camera d’aria rinnovato offre un tocco e una percezione ottimali. Le scanalature Nike Aerowtrac garantiscono la massima precisione in volo. L’introduzione della grafica Distorted Motion - con l’adozione di un inchiostro per grafica a 3-D - aiuta a tracciare la palla in movimento e permette un tocco più delicato, garantendo una migliore presa.



Il contrasto di bianco, arancione e nero rende la palla più facile da vedere.

La pressione è equamente distribuita con precisione geometrica al fine di ottenere colpi potenti e accurati. Il rivestimento in pelle sintetica, saldato con fusione a caldo, offre un tocco ottimale, garantendo la massima risposta.