Per mantenere il rassicurante vantaggio di sei punti sul Napoli, la Juventus deve vincere a Crotone mercoledì sera. Obiettivo più che possibile, per i quotisti Snai, che danno il «2» bianconero a 1,33. I padroni di casa hanno assoluta necessità di punti, ma la strada è in salita: il pari è a 4,75, il segno «1» tocca 9,50. Le due squadre si sono incontrate solo cinque volte, per altrettante nette vittorie bianconere e zero gol all'attivo per il Crotone. A proposito: la prima rete calabrese alla Signora si può giocare a 2,10.