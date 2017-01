Ritorna la Serie A dopo la sosta natalizia. Apre la diciannovesima giornata la sfida salvezza tra Empoli e Palermo delle 18. Gli uomini di Martusciello arrivano dalla sconfitta contro l'Atalanta, mentre quelli di Corini dal pareggio in casa contro il Pescara. I rosanero hanno fatto 9 dei 10 punti in trasferta, dato che dovrebbe allarmare Maccarone e compagni.



Maccarone è l'ex della gara e al Palermo ha segnato già 5 gol. Come ex è Levan Mchedlidze, che con la squadra siciliana ha esordito in Serie A, disputando 11 partite e segnando una rete. In casa Palermo il peso dell'attacco sarà invece su Nestorovski, che è a secco da 5 partite. Sfida salvezza, 4 punti distano tra l'Empoli quartultimo e il Palermo terzultimo: una vittoria toscana potrebbe quasi chiudere i conti, una vittoria siciliana riaprirebbe tutto.