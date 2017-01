Il primo turno della Serie A nel 2017 si apre con lo scontro salvezza tra Empoli e Palermo, anticipo di domani alle 18. I rosanero, terzultimi a 10 punti, provano ad accorciare le distanze sui toscani, quartultimi a 14. I quotisti danno i padroni di casa come favoriti: si punta a 2,00, secondo Snai, sul successo dell'Empoli, mentre si sale a 3,30 per il pareggio. Le uniche due vittorie del Palermo in questa stagione sono arrivate fuori casa, ma i siciliani non battono gli azzurri in trasferta dal 2006: il blitz rosanero si gioca a 4 volte la scommessa.