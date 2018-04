Fiorentina – Napoli. A – 1 il Napoli torna a credere fortemente nello scudetto, ma per centrare l’obiettivo deve vincere tutte e 4 le gare rimaste. I partenopei in trasferta sono una macchina da guerra e non hanno mai perso, ma con i gigliati sarà partita vera visto che la viola vuole conquistare un posto nella prossima Europa League. Le quote favoriscono nettamente gli azzurri, a 1.48, si sale a 6.70 per il successo dei toscani, il pareggio vale 4.40. Non c’è storia per gli scommettitori, 9 su 10 credono nella vittoria della banda di Sarri. Nella formazione, Mertens è ancora in vantaggio su Milik ma per i bookie i due hanno le stesse possibilità di andare in rete, a 1.60. Nella Fiorentina occhio alla coppia Simeone - Chiesa, rispettivamente marcatori a 2.50 e 3.00.