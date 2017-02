Secondo anticipo per la 24° giornata di Serie A, questa volta tocca a Fiorentina e Udinese che si affrontano al Franchi. Due squadre in cerca del gol, a secco entrambe nell'ultimo turno, due squadre che vogliono ritrovare il successo: soprattutto i padroni di casa, la squadra di Sousa non vince da due giornate e vuole riscattare il pesante ko contro la Roma (4-0 per i giallorossi all'Olimpico). Se la passano meglio invece i friulani, che dopo la vittoria col Milan e il pareggio contro il Chievo si godono il +15 sulla zona retrocessione: mente sgombra per gli uomini di Delneri, che tiene alta la concentrazione e vuole altri tre punti per consolidare il rendimento positivo della stagione. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il Signor Mariani di Roma.