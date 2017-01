Tutto pronto per le gare delle 15 di questa 19ma giornata di. Dai campi, ecco tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale, con i cambiamenti e le conferme utili per il fantacalcio. Nella Roma non ce la fa Manolas, che parte dalla panchina, mentre è titolare Bruno Peres. Spalletti sceglie quindi il 3-4-2-1, l'escluso è El Shaarawy. Nel Sassuolo torna Politano dall'inizio, Berardi per la prima volta in panchina. Mihajlovic sceglie Obi e non Baselli nel Torino.