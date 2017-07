Sabato 19 agosto, ore 18: prenderà il via la Serie A 2017-18. A tre settimane esatte dall'inizio del massimo campionato, facciamo il punto sul momento delle sei big del campionato. Per ognuna, analizziamo gli aspetti positivi, quelli negativi e le incertezze. Chi sta meglio?





JUVENTUS

Più - La Juve abbassa la media d'età della rosa e rinforza il reparto offensivo con Bernardeschi e Douglas Costa. Alle spalle di Buffon, Marotta e Paratici scelgono l'affidabilità di Szczesny, definito proprio da Gigi "il miglior portiere dello scorso campionato".



Punti interrogativi - Le scommesse rispondono ai nomi di Bentancur e De Sciglio, da recuperare dopo le ultime traumatiche stagioni al Milan.



Meno - L'esperienza e l'unicità di giocatori come Bonucci e Dani Alves è difficilmente sostituibile: per Allegri, due perdite pesanti.





ROMA

Più - Non sono molti i motivi per sorridere, fra questi c'è sicuramente quello di aver riportato a casa Pellegrini: il futuro è suo. Il presente invece è di De Rossi, finalmente capitano.



Punti interrogativi - Il principale riguarda il nuovo ds, Monchi: come si adatterà alle dinamiche del calcio italiano e, soprattutto, della piazza romana? E poi c'è il salto di Di Francesco dalla provincia alla capitale.



Meno - Le cessioni, tante e importanti: Salah, Paredes e Rudiger le più pesanti. Sperando, per i tifosi giallorossi, che siano finite. E poi non c'è più lui: Francesco Totti.





NAPOLI

Più - Un anno dopo lo shock della partenza di Higuain, il Napoli conferma un gruppo affiatato, compatto e collaudato. E la permanenza di Sarri è l'ulteriore garanzia delle ambizioni partenopee.



Punti interrogativi - Un anno dopo, Milik di fatto si ri-presenta come nuovo acquisto: sarà il suo anno?



Meno - Il 'problema' è sempre lo stesso: la rosa, rispetto a quella della Juve, è un po' più corta. E poi c'è quel play off di Champions League, da qualche anno a questa parte spartiacque decisivo (per chi lo gioca) della stagione, in termini economici e psicologici.





LAZIO

Più - Come per la Roma, non sono molti i motivi per esultare. Per il momento, Lotito fa muro per de Vrij, Milinkovic Savic e Keita, ma almeno quest'ultimo sembra destinato alla partenza. La Lazio conta di riuscire a cederlo alle proprie condizioni.



Punti interrogativi - Lucas Leiva, un giocatore che in carriera ha mantenuto meno di quanto sembrava promettere. Saprà far dimenticare Biglia?



Meno - Le voglia di tornare grandi di Milan e Inter rappresenta un pericolo per i biancocelesti: alle spalle di Juve, Roma e Napoli, la concorrenza aumenta.





MILAN

Più - Il re del mercato ha i colori rossoneri: Musacchio, Kessie, Rodriguez, André Silva, Borini, Calhanoglu, Conti, Bonucci e Biglia. Un mercato da sogno, al quale vanno aggiunti il rinnovo di Donnarumma e almeno un altro acquisto importante (in attaccco) in arrivo.



Punti interrogativi - Squadra quasi totalmente nuova per Montella, con tutte le difficoltà del caso nel doverla assemblare.



Meno - La scommessa sugli investimenti. Fassone e Mirabelli hanno fatto 'all in': come ha detto Montella, senza la qualificazione alla Champions il danno economico sarebbe grave.





INTER

Più - Spalletti rappresenta sicuramente un valore aggiunto, così come, per il futuro, le capacità di scouting di Sabatini. Il pre camionato, con il successo nell'International Champions Cup di Sigapore, sorride ai nerazzurri e fa ben sperare.



Punti interrogativi - Le incognite in uscita (uno fra Perisic, Jovetic e Candreva potrebbe partire) e l'incertezza sui giocatori (tanti) che hanno fallito la stagione precedente: che anno sarà per loro?



Meno - Manca il grande acquisto, il botto di mercato che fa sognare i tifosi. Quelli dell'Inter guardano quello che succede dall'altra parte del Naviglio e aspettano...