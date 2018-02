Uno scenario inimmaginabile fino a due mesi fa, ma che ora i bookmaker non ritengono così impossibile. Il Milan strappa una vittoria preziosissima alla Roma e il successo di Gattuso e i suoi all’Olimpico riaccende in quota la corsa alla Champions e il faccia a faccia con l’Inter, a sei giorni dallo scontro diretto. Le stime dei quotisti Snai, ovviamente, per ora rimangono a favore dei nerazzurri, ancora con 7 punti di vantaggio sui rossoneri: distanza che nelle scommesse sul testa a testa (la scommessa su quale delle due squadre si piazzerà meglio a fine campionato) si trasforma nell’1,40 offerto per l’Inter e nel 2,75 del Milan. Una differenza ancora evidente, ma comunque inferiore rispetto al rilevamento di ottobre, subito prima del derby di andata: in quel momento, riferisce Agipronews, dopo l’avvio disastroso del Milan, la squadra di Spalletti volava a 1,20 contro il 4,00 dei rivali. Addirittura, dopo il 3-2 dell’Inter le giocate erano state chiuse e sono rimaste "bloccate" fino a una settimana fa, quando l’1-0 dei rossoneri sulla Sampdoria ha convinto i quotisti a riaprire le scommesse. La rimonta del Milan, che a dicembre era scivolato a -18 dall’Inter, porta buone notizie anche per il derby di domenica prossima: in vista della prova del fuoco, la squadra di Gattuso parte favorita (a 2,25), con i nerazzurri a 3,30 e il pareggio a 3,20