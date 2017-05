Vincere con il Torino per chiudere il discorso salvezza e lasciarsi alle spalle settimane difficilissime. Il Genoa cerca i punti decisivi domenica al Ferraris, con il sostegno delle quote e soprattutto degli scommettitori: l’offerta sul tabellone 888sport.it non è bassissima (l’«1» è a 2,02), ma è comunque in vantaggio rispetto al pareggio (3,45) e al «2» (3,85), che il Toro non centra da 36 anni contro i rossoblù.