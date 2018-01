Di seguito, oltre alla decisione di non squalificare Cutrone (Milan) per il gol di braccio contro la Lazio, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 22esima giornata di Serie A.BELEC Vid (Benevento): per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone tra le mani colpito volontariamente con un calcio ad una gamba un avversario che cercava di ostacolargli il rinvio rapido del pallone.CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona): per aver, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con il gesto delle manette rivolto per due volte verso la tribuna; infrazione rilevata da un Assistente.BASTIEN Samuel (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.GOLDANIGA Edoardo (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.PISACANE Fabio (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.KEAN Bioty Moise (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SPOLLI Nicolas (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al 12° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, rivolgendo loro espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.GIULINI Tommaso (Cagliari): per avere, al 47° del primo tempo, non inserito in distinta, fatto ingresso nel recinto di giuoco; successivamente, al termine della frazione di gara, all'ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver contestato l'operato arbitrale, accusando il Direttore di gara di parzialità, e continuato nella sua protesta fino all'ingresso degli spogliatoi degli Ufficiali di gara; recidivo.