Sono stati designati gli arbitri per la 35° giornata di Serie A. I match clou vedranno impegnate la Juventus, nel derby contro il Torino, e la Roma, impegnata in trasferta contro il Milan. La stracittadina, in programma per sabato alle 20.45, verrà arbitrata da Paolo Valeri di Roma 2, con assistenti Di Liberatore e Dobosz, mentre la sfida di San Siro, fissata per domenica sera, vedrà come direttore di gara Nicola Rizzoli di Bologna e assistenti Meli e Crispo. Ecco tutti gli altri direttori di gara della giornata:



CHIEVO-PALERMO

Marco Serra di Torino



EMPOLI-BOLOGNA

Gianpaolo Calvarese di Teramo



GENOA-INTER

Antonio Damato di Barletta



LAZIO-SAMPDORIA (sabato h.18)

Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo



NAPOLI-CAGLIARI (sabato h. 18)

Piero Giacomelli di Trieste



PESCARA-CROTONE

Carmine Russo di Nola



SASSUOLO-FIORENTINA

Claudio Gavillucci di Latina



UDINESE-ATALANTA (domenica h. 12.30)

Marco di Bello di Brindisi