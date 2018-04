Il Genoa affronta il tabù Roma nella 33ª giornata di Serie A, turno infrasettimanale. I rossoblu non vincono all’Olimpico da quasi vent’anni: l’ultimo successo risale al 1990, dopo quella sfida per il Grifone sono arrivati 15 ko e due pareggi nelle successive 17 gare giocate nella Capitale. Invertire il trend, nel match di domani, non sarà facile. Del resto anche i bookmaker confermano la difficoltà dell’impresa: sul tabellone 888sport.it il successo del Grifone si gioca a 7,50, il pareggio vale 4,40, mentre la Roma è nettamente favorita a 1,46. A pesare sul pronostico avverso c’è anche la magrissima media gol del Genoa nelle sfide in trasferta: la peggiore della Serie A, con solo otto reti siglate fuori casa, una media di 0,5 a partita. I quotisti, pertanto, danno a 2,25 la possibilità che la Roma batta i rossoblù senza incassare alcun gol.