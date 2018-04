Allo Stadium non ha mai vinto e, soprattutto, non batte la Juventus in trasferta dall’ottobre del 2009. Il Napoli arriva con questo pesante fardello alla sfida clou della stagione, che può essere la chiave di volta per la rimonta scudetto. Dalla parte di Sarri c’è la statistica esterna degli azzurri, unica imbattuta fuori casa in Serie A. Un record che non basta a spostare gli equilibri del pronostico sulla partita: sul tabellone Microgame la Juventus non solo è favorita, a quota 2,15, ma è anche di gran lunga la preferita dagli scommettitori. Il 64% delle giocate «1X2» è finito sul successo bianconero, mentre poco meno di una scommessa su cinque (circa il 18%) vede il blitz del Napoli, piazzato a 3,70. Al 18% anche le puntate sul pareggio, dato a 3,25. L’ultimo successo degli azzurri a Torino, nell’ottobre del 2009, arrivò con il risultato di 3-2: lo stesso finale domenica sera (2-3 sulla lavagna scommesse) è dato a 40 volte la posta. Infine, un ragguaglio sulle quote scudetto: al momento i bookmaker dicono nettamente Juve, favorita a 1,17, mentre la rimonta del Napoli si gioca a 5,00. A dispetto dell’importanza del match, però, dicono ancora i dati Microgame, non è Juventus-Napoli la gara più giocata della 34ª giornata di Serie A.