Campione d’inverno cercasi in serie A. Due sole le contendenti al titolo alla vigilia delle gare della diciannovesima giornata entrambe impegnate in trasferta. La capolista Napoli, con quarantacinque punti all’attivo, sarà di scena a Crotone. Per BetFlag, si legge in una nota, è pronostico a senso unico con quota molto bassa per il 2 degli azzurri a 1,25, lontanissimo dal 5,75 per l’X del novantesimo e del 12,00 per l’1 dei padroni di casa.