Nel Congresso di Bratislava la Uefa ha presentato la nuova formula della Champions League, operativa a partire dalla prossima stagione. Le prime quattro nazioni del ranking (Spagna, Germania, Inghilterra e Italia) avranno quattro squadre qualificate direttamente alla fase a gironi, senza passare dai turni preliminari.



Ma c'è un caso in cui il quarto posto nella classifica di Serie A darebbe l'accesso all'Europa League e non alla Champions: se Juventus o Roma vincessero questa edizione della Champions senza arrivare nei primi quattro posti in campionato e allo stesso tempo Lazio o Milan vincessero l'Europa League non classificandosi nelle prime quattro posizioni della Serie A. In tal caso a rappresentare l'Italia in Champions League ci sarebbero cinque squadre: i campioni d'Europa in carica, i vincitori dell'Europa League e le prime tre in campionato. Invece la quarta andrebbe in Europa League.