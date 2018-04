Ha tenuto una media gol incredibile fino a qui: 29 reti in 34 partite, 0,85 a incontro. A quattro giornate dal termine del campionato, è inevitabile pensare che Ciro Immobile stia meditando di eguagliare o superare il record stabilito d Gonzalo Higuain nel 2016. Il Pipita, all’epoca con la maglia del Napoli, segnò 36 gol in 38 gare, andando a una media di 0,92. Anche i bookmaker pensano a un Immobile in versione record e sul tabellone Snai è stata aperta una scommessa speciale: riuscirà il bomber della Lazio ad arrivare almeno a 36 marcature? Missione difficile, dicono i quotisti, piazzata a 100 volte la scommessa. Per raggiungere o superare Higuain, Immobile dovrebbe alzare la sua media reti, segnandone sette od otto in quest’ultimo scorcio di campionato: in pratica dovrebbe marciare al ritmo di una doppietta in ogni partita rimanente.