La Serie A torna subito in campo con il turno infrasettimanale, il cui anticipo è Inter-Cagliari. I nerazzurri devono cambiare passo se vogliono conquistare un posto nella prossima Champions League: 3 partite senza vittorie e, soprattutto, senza segnare goal, sono un bottino troppo povero per ambire al traguardo terzo/quarto posto. La squadra di Spalletti ospita il Cagliari, reduce dalla vittoria sull’Udinese e salito a 32 punti: i sardi sono abbastanza tranquilli, ma non troppo visto che la quota salvezza si sta alzando notevolmente. Il pronostico di Sisal Matchpoint è tutto nerazzurro: l’Inter in casa ha una striscia di 7 risultati utili consecutivi ed ha perso solo una volta in stagione, la vittoria sembra dunque scontata, a 1.25. Molto inferiori le chance dei rossoblù, a 15, alta anche la quota pareggio, a 5. Pochi dubbi anche per gli scommettitori, l’85% ha giocato la vittoria interista. Il digiuno dell’Inter dal goal – a secco da 341 minuti – dovrebbe terminare: una vittoria dei nerazzurri con almeno due gol di scarto paga 1.64 con l’1+handicap. Il match dovrebbe sbloccarsi subito, una rete nel primo quarto d’ora è l’opzione più probabile, a 2.71, difficile invece che la gara finisca a reti inviolate, opzione a 14 volte la posta.