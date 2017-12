Tre sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia, un solo gol realizzato nelle ultime cinque partite disputate. Il calo vertiginoso dell’Inter ha numeri impietosi, eppure per la sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio i nerazzurri conservano la fiducia dei bookmaker. A San Siro il bilancio è positivo, viste le sette vittorie in nove gare da inizio campionato, con l’unico ko rimediato contro l’Udinese poco più di dieci giorni fa. Il tabellone Snai - si legge in una nota - premia dunque l’«1», favorito a 2,30, contro il 3,05 offerto su Inzaghi e i suoi, che però vantano uno dei migliori rendimenti in trasferta del campionato (secondo solo a quello del Napoli) e il blitz dello scorso anno in Coppa Italia. Risale al 2014 l’ultimo pareggio tra due squadre, sempre a Milano: quella volta finì 2-2 (ora a 12), per un’altra «X» la quota è invece a 3,45. Sono cinque i No Goal messi insieme dall’Inter nelle sei partite disputate da inizio dicembre a oggi: lo stesso esito pagherebbe 2,30, ma contro una Lazio che ha la media gol più alta del campionato (tra fatti e subiti), i quotisti protendono per il Goal (1,53), così come per l’Over (1,70).