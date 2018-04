Favorita, ma non troppo: così la Juventus arriva al match cruciale di domani sera contro l’Inter, a San Siro. I bianconeri devono vincere per resistere alla rimonta del Napoli, ora a un solo punto di distanza. Un po’ per il contraccolpo psicologico del ko contro gli azzurri, un po’ per i numeri dell’Inter, la valutazione sul «2» juventino, secondo i quotisti Snai, è sostanziosa: 2,30. Del resto i nerazzurri in casa hanno ceduto solo una volta quest’anno (a dicembre contro l’Udinese) e in più nelle ultime tre sfide al Meazza con la Juve hanno ottenuto un pareggio e due vittorie. La «X» (che pure farebbe gioco al Napoli) viaggia a 3,20, poco più in alto si gioca il successo di Spalletti, dato a 3,25. La posta in palio è altissima per entrambe: la Juve va per il titolo, l’Inter insegue una piazza tra le prime quattro. Si può pertanto ipotizzare una sfida contratta, anche considerando la buona tenuta difensiva di entrambe: i bianconeri hanno il miglior reparto del campionato (solo 20 gol subiti), seguiti proprio dall’Inter (23 reti incassate). L’Under, scommessa su un finale con meno di tre reti complessive, è ritenuto probabile a 1,65. Dunque, si annuncia vita dura per i due bomber argentini in campo: Higuain in gol viaggia a 2,75, la rete di Icardi sale a 3,00.