L'anno scorso fu l'inizio del declino: l'Inter perse in casa contro la Lazio la partita prima della sosta natalizia, giocata a dicembre 2015, e di lì ad abbandonare primato e ambizioni Champions fu un attimo. Quest'anno la sfida contro i biancocelesti può invece essere la chiave di volta per i nerazzurri, favoriti sul tabellone Snai per il match di domani sera. I quotisti seguono la buona scia di Stefano Pioli, ex allenatore della Lazio ora sulla panchina dell'Inter: due successi di fila, sul terzo si punta a 2,15. Determinante il fattore campo secondo i bookmaker: l'Inter - a cavallo tra De Boer e Pioli - ha vinto le ultime sei partite giocate in casa. Solo un ko esterno per la Lazio in questa stagione, ma è arrivato proprio a San Siro, nella sfida contro il Milan: il blitz biancoceleste viaggia a 3,30, il pareggio è dato a 3,50.