Sarà dura per il Bologna fermare un’Inter così lanciata: quattro successi di fila per i nerazzurri, che rimangono in vetta alla classifica del campionato assieme a Napoli e Juve e giocano da favoriti nell’anticipo di domani al Dall’Ara. Sul tabellone 888sport.it si gioca a 1,55 il quinto successo consecutivo per la squadra di Spalletti. Il Bologna ha perso le ultime due partite giocate e, inoltre, non batte l’Inter in casa addirittura dal 2002, quando superò per 2-1 i nerazzurri: ritornare alla vittoria pagherebbe 5,80, farlo con lo stesso risultato di allora fa salire la quota fino a 17 volte la posta; il pareggio è dato invece a 4,20. L’Inter, fino a questo momento, si è distinta anche per avere la migliore difesa del campionato, con solo una rete subita: a Bologna i nerazzurri possono vincere e restare a porta imbattuta, eventualità data a 2,80 dai bookmaker.