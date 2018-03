Vincere per arrivare al meglio al derby contro il Milan: l'Inter torna in campo dopo la sosta e per la 30esima giornata di Serie A ospita a San Siro il Verona. 33 punti separano le due squadre in classifica, entrambe sono reduci da uno 0-5, dai significati però molto diversi: i nerazzurri di Spalletti hanno vinto a Genova contro la Samp, l'Hellas di Pecchia lo ha rimediato in casa dall'Atalanta.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Rialzarsi dopo la batosta del Bentegodi e trovare punti importanti per la corsa salvezza si preannuncia un'impresa molto complicata per gli scaligeri: l'Inter è imbattuta contro il Verona in Serie A da 15 partite (12 vittorie, 3 pareggi), con l'ultimo successo risalente a febbraio 1992, ma soprattutto i nerazzurri non hanno mai perso a San Siro in campionato contro l'Hellas (16 vittorie, 11 pareggi). Ad aggiungere difficoltà, lo stato di forma della squadra di Spalletti: sei partite senza sconfitta in casa e ultime tre di campionato mantenendo la porta inviolata, di contro il Verona non ha segnato in quattro delle ultime cinque partite disputate.



Fischio d'inizio alle 15, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Verona.



FORMAZIONI UFFICIALI



Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.



Verona: Nicolas; Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Souprayen; Romulo, Calvano, Buchel, Fares; Aarons, Petkovic.





