La Juventus si è portata a + 6 sul Napoli e sembra sempre più vicina alla conquista del suo settimo scudetto consecutivo. Prima dello scontro diretto – probabilmente l’ultima chiamata per il Napoli - nel turno infrasettimanale i bianconeri vanno a Crotone mentre gli azzurri ospitano l’Udinese. Sulla carta non c’è storia, ma attenzione perchè i calabresi e i friulani sono invischiati in una lotta salvezza più accesa che mai. Il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, è però a senso unico: Juventus in discesa all’Ezio Scida, vincente a 1.30, si sale a ben 11 volte la posta per l’impresa dei padroni di casa. Quote simili per il match al San Paolo, il Napoli è nettamente avanti, a 1.16, l’Udinese ha rimediato 9 sconfitte consecutive e la decima sembra inevitabile, con il segno 2 a 18 volte la posta.