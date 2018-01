Napoli e Juve continuano la fuga in vetta alla Serie A: gli azzurri battono il Verona, i bianconeri passano a Cagliari e la situazione resta invariata, in classifica e nelle quote scudetto. Il Napoli è primo, ma la favorita per il titolo è la Juve: così è sul tabellone 888sport.it dove la squadra di Allegri ha subito una lievissima variazione verso il basso, passando da 2,05 a 1,85, così come la formazione di Sarri, sulla quale la valutazione è scesa da 2,10 a 2,00. Dietro di loro il vuoto, o quasi: la Roma, ko contro l’Atalanta, vola fino a 31,00, anche l’Inter è sempre più lontana dopo il pari con la Fiorentina. I nerazzurri sono ormai a 41,00. Distante anche la Lazio, nonostante l’exploit contro la Spal: sui biancocelesti si punta a 71,00.