Il 2-1 di venerdì scorso contro il Milan ha portato a 31 le vittorie allo Stadium in Serie A. Un record che la Juventus può facilmente migliorare, almeno secondo i quotisti Snai: nelle ultime quattro partite in casa (da inizio aprile fino a maggio inoltrato) i bianconeri incontreranno Chievo, Genoa, Torino e Crotone e l’en plein di successi - che porterebbe a 35 la serie vincente - è offerto a 2,10. Per il momento l’incognita più grande è il derby con i granata, anche se la squadra di Mihajlovic non conquista punti in casa dei bianconeri dal 1995.