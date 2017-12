Sfide nella sfida. Tra Juventus e Roma non è solo lotta per il secondo posto ma è anche un duello incrociato tra bomber. C’è quello tra i due numeri 9, Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko, ad esempio. Entrambi non segnano dal 1 dicembre. In particolare, l’attaccante della Roma è in crisi nera: ha sbagliato tre rigori di fila e non ha mai segnato allo Stadium, il riscatto personale, con un gol, è quotato a 3,25. Decisamente più bassa la proposta sulla rete di Higuain, data a 2,25 su Snai. E poi c’è la sfida tra giovani campioni, Dybala e Schick: è crisi anche per l’argentino, a secco dallo scorso 19 novembre. Per lui, riassaporare la gioia del gol è una missione a 2,75. Schick, invece, ha finalmente trovato il suo primo, seppure inutile, gol in giallorosso, nella sfida di Coppa Italia persa dalla Roma con il Toro. Segnarne uno decisamente più pesante, contro la Juve, pagherebbe 3,50, posto che Di Francesco decida di schierarlo.