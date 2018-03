Il Milan nella tana della Juventus, là dove ha collezionato solamente sconfitte. I rossoneri per continuare a sognare un posto in Champions League, i bianconeri per proseguire nella loro corsa verso il settimo tricolore, per una sfida che non è mai banale. Da una parte gli ex Massimiliano Allegri e Mattia De Sciglio, dall'altra Gennaro Gattuso, che ha firmato l'ultima vittoria a Torino milanista, con la famosa ciofeca, e, soprattutto, Leonardo Bonucci, uno dei punti fermi dei successi juventini degli ultimi sei anni.



I NUMERI - La Juventus ha vinto 9 delle ultime 10 sfide contro il Milan in Serie A, non subendo gol per 5 volte. Benatia e compagni, inoltre, non hanno concesso gol nelle ultime 10 di campionato, con un'imbattibilità che ha raggiunto i 931 minuti: se non subisse gol fino al 44esimo minuto di questo Juve-Milan stabilirebbe il nuovo record di imbattibilità nella storia della Serie A. Suso e compagni, che non perdono in campionato da 10 partite, ha realizzato 26 gol in meno rispetto ai bianconeri, pur facendo più tiri verso lo specchio.



I SINGOLI - Gonzalo Higuain ha realizzato 6 gol in 9 sfide di campionatro contro il Milan, mentre Dybala ha segnato in entrambe le gare all'Allianz Stadium da quando è alla Juventus. Cutrone, invece, ha segnato 5 gol nelle ultime 5 gare in cui è partito da titolare in Serie A.



COMMENTA IL MOMENTO DELLA JUVENTUS E DEL MILAN CON LA REDAZIONE DI CALCIOMERCATO.COM: APPUNTAMENTO CON LA JUVE LUNEDI' E CON I MILAN MARTEDI'.