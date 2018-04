In Serie A non è agevole il turno dell’Inter, che domenica gioca in trasferta a Torino. Dalla parte di Spalletti, però, ci sono i precedenti: sono più di vent’anni che il Toro non batte i nerazzurri in casa. L’ultima volta fu addirittura nel 1994. Il ritorno al successo dei granata è dato a 3,55. Pareggio a 3,40 e Inter favorita con riserva, a 2,10. Da segnalare l’esplosione sotto porta di Andrea Belotti, che ha rifilato una tripletta al Crotone nell’ultimo match giocato: è a 9 gol in campionato, arrivare in doppia cifra, segnando almeno una rete all’Inter, è un compito da 3,00.