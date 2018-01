Nel posticipo che chiude la ventunesima giornata, la Juventus è obbligata a vincere per restare in scia al Napoli, ora a + 4 dopo la vittoria sull’Atalanta. I bianconeri ospitano un Genoa reduce da 4 risultati utili consecutivi e 0 reti incassate in 360 minuti. L’esito però è facilmente intuibile, almeno secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint che assegnano una facile vittoria alla squadra di Allegri: il segno 1 è infatti proposto a 1.18, la vittoria ospite invece sarebbe un’impresa da 15 volte la posta. Alta anche la quota pareggio, a 7.10. Pochi dubbi anche tra gli scommettitori, il 97% crede che la Juve non resterà indietro e ha puntato sul segno 1 nel match. Lo Stadium è tornato ad essere una certezza: 25 punti su 30 conquistati e nessun goal subito da 6 giornate, consigliabile quindi puntare sull’1+No Goal offerto a 1.49. L’attacco genoano ha poche chance di fare centro nella porta bianconera, il goal ospite è a 2.54. Unica nota stonata in casa della Vecchia Signora, è il lungo digiuno di Higuain: il Pipita non va in rete da 527 minuti e, proprio il Genoa, è l’ultima squadra a cui ha segnato, ma in Coppa Italia. In campionato il bomber juventino è invece a secco dal match con il Napoli del 1° dicembre. Higuain vuole ricominciare a mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori e la sua rete è molto probabile, a 1.60. Si sale a quota 9 nella Supercombo che lo vede protagonista su tiro nella prima mezz’ora di gioco. Nonostante il Napoli – vincendo con l’Atalanta - abbia messo a segno un importante successo nella corsa scudetto, la Juventus resta la favorita dei bookie. Lo scudetto juventino è infatti a 1.85, a 2 quello degli azzurri. La squadra di Allegri, nell’insolita veste di inseguitrice, non dovrà però sbagliare un colpo