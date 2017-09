Cinque vittorie in sei partite ufficiali, tre consecutive in campionato. Un inizio di stagione da favola per la Lazio, che dopo il 3-2 con il Genoa - il secondo consecutivo dopo quello con il Vitesse in Europa League - sale a 10 punti in campionato, a due punti di distanza da Napoli, Juve e Inter, le uniche squadre a punteggio pieno. L’avvio “prepotente” porta in alto i biancocelesti anche nelle scommesse su un posto in Champions League, dove hanno fatto un netto balzo da 6,00 a 3,25 sulla lavagna Snai delle top 4 a fine campionato. Un’offerta che porta la Lazio vicina al gruppo di “big” in prima fila: Juve e Napoli hanno un posto assicurato vista la quota a 1,03 e 1,10, e anche l’Inter va forte a 1,35. Di poco più alta la valutazione del Milan, dato a 1,50, mentre la Roma si gioca a 1,80. Situazione invariata, invece, sul tabellone dello scudetto, dove i bianconeri rimangono in testa a 1,85, sempre seguiti da Sarri e i suoi (3,00.) Per l’Inter si sale a 7,00, Milan e Roma seguono a 12,00 e 15,00, mentre la Lazio chiude a 50,00.