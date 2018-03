Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, prosegue oggi la 28esima giornata di Serie A. LIVE su Calciomercato.com la MOVIOLA delle gare in programma, con l'analisi di tutti gli episodi dubbi e dei casi da Var.

FIORENTINA - BENEVENTO h.12.30

PASQUA

DEL GIOVANE – LIBERTI

IV: ROS

VAR: NASCA

AVAR: SAIA





79' cross basso di Guilherme dalla fascia destra, Biraghi tocca col braccio in scivolata. Pasqua lascia correre senza rivedere l'azione, rimangono dubbi. Ammonito Del Pinto per proteste.



72' seconda ammonizione per il Benevento: questa volta è Lombardi a ricevere il giallo.



62' cartellino giallo anche per Pezzella.



54' prima ammonizione anche per la Fiorentina: giallo a Badelj per una trattenuta.



48' ammonito Guilherme per un intervento in ritardo.

JUVENTUS – UDINESE h 15

GIACOMELLI

PAGANESSI – VALERIANI

IV: GIUA

VAR: TAGLIAVENTO

AVAR: TONOLINI



36' rigore per la Juventus: Angella interviene in ritardo su Dybala in area, giusto fischiare.



2' subito un'ammonizione: Chiellini entra in ritardo su Jankto al limite dell'area e riceve il cartellino giallo.



BOLOGNA – ATALANTA h 15

CALVARESE

MARRAZZO – BOTTEGONI

IV: DI MARTINO

VAR: GHERSINI

AVAR: MARINI

CAGLIARI – LAZIO h 15

GUIDA

CARBONE – SCHENONE

IV: PEZZUTO

VAR: GAVILLUCCI

AVAR: TEGONI

26' protesta la Lazio: Ciro Immobile controlla un pallone in area e, dopo un contrasto con Barella, cade a terra. Guida non fischia e ammonisce per proteste l'attaccante della Lazio. Rimangono dubbi, ma sembra giusta la decisione dell'arbitro, con Immobile che cerca il contatto.



CROTONE – SAMPDORIA h 15

MAZZOLENI

LO CICERO – GORI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: DOBOSZ



35' terzo gol del Crotone: tiro di Benali, Viviano respinge, ma Trotta ribadisce in rete. Mazzoleni si consulta col Var sulla posizione di partenza dell'attaccante rossoblù e assegna il gol.



20' rigore per il Crotone: fallo di Sala su Nalini, Mazzoleni fischia e, dopo il silent check col Var, conferma la sua decisione.

SASSUOLO – SPAL h 15

DOVERI

CRISPO – TASSO

IV: FOURNEAU

VAR: MARIANI

AVAR: PASSERI



44' cross di Babacar, tocco di mano in area di Grassi. L'arbitro non ferma il gioco, ma va a rivedere l'azione richiamato dal Var e assegna il secondo rigore ai neroverdi.



40' la Spal chiede rigore: Paloschi crossa in area, Acerbi devia, ma il Var conferma il tocco di torace e non di mano del difensore.



32' ammonito anche Peluso: anche lui diffidato, salterà la sfida con l'Udinese.



29' cross di Politano dalla destra che Lazzari devia con la mano in area. Braccio largo dell'esterno della Spal, giusto fischiare il rigore.



17' ammonito Ragusa, che era diffidato e salterà dunque la prossima partita.