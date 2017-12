Prosegue il programma della 16esima giornata di Serie A con le 4 gare del pomeriggio e i due posticipi delle 18 e delle 20.45. Come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE con tutti gli episodi più importanti delle partite.





Bologna – Juventus

Banti (Di Vuolo – De Meo ; Iv: Marinelli; Var: Doveri; Avar: Tasso)

9' - La Juve chiede un calcio di rigore per un fallo di mano di Mbaye che blocca il colpo di testa di Mandzukic. Banti è sicuro del contatto con la testa, il var non interviene, ma il tocco di mano c'è.





Crotone – Chievo

Pairetto (Costanzo – Bottegoni; Iv: Saia; Var: Abisso; Avar: La Penna)

32' - Regolare l'1-0 di Budimir. Gobbi lo tiene in gioco sul tirocross di Ajeti





Fiorentina – Genoa

Calvarese (Longo – Galetto; Iv: Sacchi; Var: Valeri; Avar: Rapuano)

22' - Contropiede di Simeone che serve Thereau. Giallo per simulazione dopo un contatto in area.





Sampdoria – Sassuolo

Gavillucci (Ranghetti – Zappatore; Iv: Baroni, Var: Tagliavento; Avar: Paganessi)

55' - Berardi segna il gol dello 0-1, ma Falcinelli parte in fuorigioco. Giusto annullare il vantaggio.

82' - Ferrari tocca con la mano un cross di Politano: rigore giusto

83 - Dopo la parata di Viviano, Torreira tocca con la mano un cross basso dalla sinistra: era rigore netto, il Var non interviene e il direttore di gara non lo assegna.



POSTICIPI

Benevento – Spal

Pasqua (Preti – Gori; Iv: Balice; Var:Maresca; Avar: Marini)

31' - Triangolo in area tra Floccari, Schiattarella e Paloschi: l'azione si conclude con il gol dell'attaccante numero 43 della Spal. Pasqua annulla la rete per la posizione irregolare di Schiattarella: il VAR conferma la decisione dell'arbitro.

43' - Il VAR Maresca suggerisce a Pasqua di andare visionare il monitor a bordocampo per capire se il tocco con la mano sia avvenuto all'interno dell'area di rigore. Alla fine però l'arbitro, con l'ausilio della review, annulla il calcio di punizione dal limite e decreta involontario il tocco con la mano di Memushaj.





Atalanta – Lazio

56' - Palomino tocca con la mano al limite dell'area su tiro di Luis Alberto, Irrati non concede punizione.

70'- Gol annullato a Caldara: il difensore ribadisce in rete da due passi su sviluppi di corner, ma giustamente l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco.

83' - Duro intervento di Hateboer su Radu, Irrati estrae il giallo ma l'intervento è al limite dell'espulsione. Inzaghi viene allontanato per proteste.



Irrati (Meli – Di Fiore; Iv: Manganiello; Var: Rocchi; Avar: Schenone)