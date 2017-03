La Roma si tuffa immediatamente nel campionato per smaltire la delusione dell’eliminazione dall’Europa League. C'è ancora un secondo posto da difendere e dunque superare il match casalingo con il Sassuolo è fondamentale. L’eliminazione europea non influirà sul risultato, almeno a guardare le quote che vedono i giallorossi nettamente favoriti, a 1.90. Indietro i neroverdi che in trasferta quest'anno hanno raccolto solo 15 punti, la loro vittoria è a 4. Il segno X vale 3.65.