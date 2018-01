Il secondo atto tra le due squadre andrà in scena domenica sera all’Olimpico, ma per bookmaker e scommettitori sarà una partita molto diversa da quella di mercoledì. Roma e Sampdoria si ritroveranno nel posticipo della 22esima giornata di Serie A dopo il recupero di due giorni fa, chiuso con un pareggio raggiunto proprio all’ultimo dai giallorossi. Stavolta, però, le previsioni premiano Di Francesco e i suoi: la Roma ha vinto gli ultimi tre confronti giocati in casa con i blucerchiati e un’altra vittoria si gioca a 1,40 sul tabellone 888sport.it. Nette anche le preferenze nelle giocate effettuate finora, con l’80% delle scelte finite sui giallorossi. Per Giampaolo e i suoi, lontanissimi a 8,00, le preferenze si fermano all’8%, il 12% ha invece votato per un altro pareggio (4,90). Aspettative alte anche per l’Over, esito che - esclusa l’ultima partita - è stato sempre centrato nei cinque confronti diretti precedenti. Un incontro da almeno tre reti complessive è dato 1,54, per l’Under si sale a 2,48. Il tabellone premia anche il Goal (quattro di fila per la Roma, tre per la Samp): almeno una rete per parte pagherebbe 1,73.