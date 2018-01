La Roma torna subito in campo dopo il pareggio di San Siro con l’Inter, c’è da recuperare la gara con la Sampdoria rinviata per allerta meteo. La trasferta è insidiosa per i giallorossi, che lontano dall’Olimpico non vincono addirittura da 5 gare. I blucerchiati invece, dopo un periodo no, sono reduci dalla netta vittoria con la Fiorentina, trascinati da uno strepitoso Quagliarella. Per gli uomini di Di Francesco la vittoria è fondamentale per non perdere terreno dalla zona Champions e il pronostico di Sisal Matchpoint - si legge in una nota - è dalla loro parte: il segno 2 paga 1.85, per la vittoria dei padroni di casa si sale a 4. La Samp non ha mai pareggiato in casa in questa stagione, il segno X vale 3.80. Anche gli scommettitori si schierano con i giallorossi, che hanno raccolto il 60% delle preferenze. Alle difficoltà sul campo, per la Roma si aggiungono le distrazioni del mercato con Dzeko ed Emerson che sembrano a un passo dalla cessione. Probabilmente il 9 giallorosso non sarà della partita, spazio dunque a Schick dal primo minuto, proposto marcatore a 2.75. Tra i blucerchiati, dovrebbe tornare Zapata dal 1' minuto, in goal a 3.50. Il colombiano è anche candidato alla doppietta, su cui si può puntare con le Scommesse On Demand. Considerando però che la difesa capitolina ha subito soltanto 5 reti nelle ultime 5 fuori casa, l’eventualità sembra difficile, tanto da essere proposta a 17.