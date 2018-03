Come la Juve, anche la Lazio cerca di ritrovare il successo, dopo un ko e due pareggi. Tutto facile per la squadra di Inzaghi, suggeriscono quote e statistiche. Il Benevento è l’unica squadra che ancora non ha fatto punti fuori casa: il primo, con una «X», è un’impresa a 6,75, il «2» invece sale a 13,50, la quota più alta dell’intero turno di campionato. Lazio super favorita, a 1,20, e con il 99,5% delle preferenze.