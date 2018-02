Dopo le nove partite del weekend, si conclude questa sera la 23esima giornata di Serie A. A scendere in campo, alle 20.45, saranno Lazio e Genoa. I biancocelesti di Simone Inzaghi, privi degli squalificati Milinkovic-Savic e Lulic, sperano di tornare subito alla vittoria dopo il ko col Milan di settimana scorsa per allungare a quattro i punti di distanza dall'Inter, quarta in classifica. Di fronte i rossoblù di Davide Ballardini, che arrivano dalle due sconfitte per 1-0 contro Juventus e Udinese.