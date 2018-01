Alle 18.30, va in scena allo stadio Olimpico la sfida tra Lazio e Udinese, recupero valido per la dodicesima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A, rimandata lo scorso 5 novembre a causa dell'impraticacabilità del campo. Un'occasione ghiotta per la squadra di Simone Inzaghi, reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite, per staccare l'Inter e consolidare il terzo posto in classifica; l'Udinese, che viene da 7 risultati utili consecutivi, proverà invece a tornare al successo dopo due pari di fila.



La Lazio non ha subito alcun gol negli ultimi cinque match di campionato contro l’Udinese (quattro vittorie biancocelesti, un pareggio). In totale l’Udinese ha vinto 24 sfide contro la Lazio in A: solo contro l’Atalanta (27) ha ottenuto più successi nel massimo campionato. 53 gol per la Lazio finora in campionato: era dalla Serie A 1959/60 che una squadra non realizzava così tanti gol dopo 20 giornate (57 reti della Juventus). La Lazio ha segnato cinque gol in ognuna delle ultime due partite di campionato: solo Fiorentina (1958/59) e Milan (1950/51) hanno realizzato più di quattro gol per tre partite consecutive nella storia della Serie A.

L’Udinese ha raccolto i suoi primi due pareggi in questo campionato nelle due partite più recenti – i bianconeri non arrivano a tre di fila in Serie A da febbraio 2016.



Lazio e Udinese sono le due squadre che hanno realizzato più gol con difensori in questa Serie A: 10 i biancocelesti, 7 i friulani. L’Udinese è con la Juventus la squadra che ha mandato più giocatori in gol in questa Serie A (13) – segue nella classifica proprio la Lazio a quota 12. Questa sfida vede di fronte le due formazioni più prolifiche su rigore (sette gol l’Udinese, sei la Lazio). Contro la Lazio è arrivato il primo gol in Serie A di Maxi López (febbraio 2010 con il Catania) – ha segnato ai biancocelesti anche nell’ultima sfida disputata, con la maglia del Torino, nel girone di ritorno dello scorso campionato. Dall’arrivo di Immobile in biancoceleste, la Lazio ha vinto solo una delle tre partite in cui l’attaccante napoletano non è sceso in campo (1N, 1P).